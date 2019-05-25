На юге страны от града пострадали частные хозяйства

Дожди, которые прошли в пятницу, 24 мая, нанесли огромный ущерб в ряде населенных пунктов страны. Проливные дожди вымыли целые участки дороги, потопили многие гектары сельскохозяйственных культур. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в селе Унцешть Унгенского района были сорваны листы шифера с крыш нескольких домов, а в селе Рэдений Векь осадки смыли участок местной дороги.

В Кагуле дождь потопил многие площади сельскохозяйственных культур в населенных пунктах Джурджулешть и Кышлица Прут, а в Слободзия Маре были затоплены участки местной дороги. В населенных пунктах Котовскойе, Етулия и Чишмикиой а Гагаузии осадки повредили местные дороги и сельскохозяйственные культуры.

В селе Чишмикиой пострадали около 24 га виноградников и 23 га вишневых и сливовых садов. СМИ с юга страны пишут, что улицы были покрыты кусками льда, а многие дворы были затоплены. По словам жителей, плохая погода нанесла им значительный ущерб.

Сотрудники ГИЧС продолжают и сегодня работы по укреплению защитных дамб на реке Днестр. В течение пятницы были проведены работы по вырубке кустарников и деревьев на участке протяженностью около четырех километров от села Крокмаз в направлении села Тудора, чтобы позволить техническим подразделениям провести работы по укреплению дамбы. Спасатели и карабинеры укрепили с помощью мешков с песком дамбу в районе стадиона села Крокмаз.

В результате повышения уровня воды в реках Днестр и Прут, ГИЧС создал кризисную ячейку, в которую вошли эксперты из ряда государственных структур.