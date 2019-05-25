Британка перенесла тридцать ампутаций за шесть лет

Жительница британского города Бристоль перенесла 30 ампутаций за шесть лет. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 17 лет у Сары Кокс обнаружили болезнь Рейно, которая влияет на кровообращение в руках и ногах. На холоде ее руки становились фиолетовыми и немели. В 2013 году ей впервые ампутировали фалангу пальца. За последние шесть лет ей пришлось перенести операции по удалению ногтей на руках и фаланг пальцев на руках и ногах, передает РИА Новости.

Болезнь Рейно относится к вазоспастическим заболеваниям, представляет собой ангиотрофоневроз с преимущественным поражением мелких концевых артерий и артериол. Оно поражает верхние конечности, как правило, симметрично и двусторонне. Встречается у 3-5 % населения, у женщин - в пять раз чаще, чем у мужчин.

Ранее стало известно, что в Великобритании два брата и сестра решились на операции по удалению желудка из-за предрасположенности к раку.

Жители города Уолсолл 39-летняя София Ахмед, 44-летний Тахир Хан и 27-летний Омар Хан прошли медобследование после того, как от рака желудка умерли их мать и сестра. София прочитала в одной из их больничных карт, что заболевание может быть генетическим.

Выяснилось, что у всех троих присутствует мутировавший ген, способный вызвать онкологию. Именно поэтому британцы решили сделать гастрэктомию — полное удаление желудка.