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"Подарил самолет": Потап и Настя отправились в свадебное путешествие
// фото: instagram.com/realpotap
12:45, 25 May 2019
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Молодожены Потап и Настя Каменских улетели в медовый месяц на частном самолете.

В путешествие новоиспеченные муж и жена отправились не вдвоем, а со своими подругами Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой. Об этом свидетельствуют публикации в их соцсетях, пишет УНИАН. 

Потап у себя в Instagram опубликовал фото, где он с молодой женой позирует на фоне небольшого частного самолета. 

Лучшая подруга Каменских Аня Андрийчук-Завгородняя опубликовала видео из самолета, где они пьют шампанское.

"У меня самый лучший муж на свете", - смеется Каменских.

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Любимые❤ Счастья❤ #потапинастя #bearanddiamond

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