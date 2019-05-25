"Подарил самолет": Потап и Настя отправились в свадебное путешествие

Молодожены Потап и Настя Каменских улетели в медовый месяц на частном самолете.

В путешествие новоиспеченные муж и жена отправились не вдвоем, а со своими подругами Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой. Об этом свидетельствуют публикации в их соцсетях, пишет УНИАН.



Потап у себя в Instagram опубликовал фото, где он с молодой женой позирует на фоне небольшого частного самолета.



Лучшая подруга Каменских Аня Андрийчук-Завгородняя опубликовала видео из самолета, где они пьют шампанское.



"У меня самый лучший муж на свете", - смеется Каменских.

