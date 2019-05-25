В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов

В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, обесточивание произошло в ночь с 24 на 25 мая в результате шквалистого ветра, дождя и грозы из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, передает УНИАН.

В Житомирской области без электроснабжения остаются 44 н.п., в Киевской – 11, в Сумской – 5, в Кировоградской – 5 и в Черкасской – 4 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

24-25 мая во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

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