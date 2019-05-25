Пьяный водитель из Чимишлии устроил скандал полицейским. ВИДЕО

Сел пьяный за руль и устроил скандал патрульным. Полиция задержала 34-летнего мужчину из села Валя Пержий Чимишлийского района.

На видео видно, что мужчина ругается и ведет себя агрессивно по отношению к патрульным. В это же время, родственник пьяного водителя ударяет кулаками полицейскую машину.

Водитель так же угрожал полицейским, что они поплатятся своей работой, так как у него есть большие связи.

Дебошир был задержан и доставлен в участок.