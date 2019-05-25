Более 130 граждан Румынии приняли участие на местных выборах в Италии

Более 130 граждан Румынии выдвинули свои кандидатуры на местных выборах в Италии. 3800 населенных пунктов этой страны выбирают в ближайшее воскресенье мэров и местных советников.

Среди кандидатов румынского происхождения - 34-летняя писательница Ирина Цуркану. В Италии она живет с 2001 года и баллотируется в коммуне Коли, где из тысячного населения всего 30 румын.

Ирина говорит, что не раз сталкивалась с дискриминацией.

"И чаще всего такое отношение было со стороны румынского сообщества в небольших населённых пунктах. Для меня это было неприятно и неожиданно", - сказала кандидат в местные советники Ирина Цуркану.

Местные советники в Италии зарабатывают немного. Оплата их труда зависит от количества жителей населенного пункта. За каждое участие в заседании им платят от 18 до 36 евро. Местные выборы в Италии проведут в один день с выборами в Европарламент – 26 мая.