STOP FALS! Премьер Павел Филип разоблачил грубую ложь Unimedia

Премьер-министр Павел Филип разоблачил грубую ложь Unimedia - портал показал дорогу, которую никогда не ремонтировали, как часть программы "Хорошие дороги".

Премьер Павел Филип разоблачил ложь, опубликованную порталом Unimedia из холдинга Цопа-Платона, о дороге, размытой недавними дождями. Unimedia пишет, что этот участок был отремонтирован по программе Хорошие дороги, запущенной правительством.

"Участок дороги, который показан на видео, старый, из села Сэмэнанка. Его не ремонтировали вообще последние годы, ни по программе Хорошие дороги, ни из других средств. Его размыло дождями. Несколько дней назад я был в селе Сэмэнанка, видел последствия и сказал местным жителям, что мы поможем, а дорога уже ремонтируется. Однако в этом селе в прошлом году был отремонтирован другой участок дороги по программе Хорошие дороги, и его мы видели в январе. Тогда сельчане признались, что благодаря этой дороге в селе возродилась жизнь, там появились дети, которые играют",- написал Павел Филип в Facebook.

"Знаю, и очень хорошо, что пресса требует от политиков выполнять работу правильно и осознанно. Но мы вправе требовать того же от журналистов. Понимаю, что пресса должна быть настойчивой, но есть и границы, как например неправда. Свобода прессы заканчивается перед ложью", - добавил премьер Павел Филип.