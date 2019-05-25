Врачи назвали главный симптом дефицита витамина С

Плохо заживающие раны и ссадины могут говорить о том, что в организме человека не хватает витамина С. По крайней мере, как пишет издание Daily Express, это является одним из симптомов.

Медики отмечают, что именно этот витамин принимает важнейшее участие в восстановлении тканей. Кроме того, нехватка аскорбиновой кислоты в организме связана с риском увеличения веса и постоянной усталостью, передает life.

Также люди с дефицитом витамина С, добавляют врачи, находятся постоянно в плохом настроении и имеют сниженный иммунитет. Чаще всего его недостаток вызван употреблением алкоголя, курением, неправильным питанием, анорексией и психическими заболеваниями.