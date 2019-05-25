Скандал в шоу "Голос. Дети". Эрнст объявил победителями всех девятерых финалистов

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска шоу "Голос.Дети" объявил победителями всех участников финала проекта, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову.

Ранее в пятницу Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске телешоу "Голос.Дети". Итоги предыдущего финала, где Микелла заняла первое место, были аннулированы из-за накрутки голосов в пользу 10-летней девочки. Было назначено расследование, сообщает BBC.

"Расследование показало, что воздействие оказывалось, - сказал Эрнст. - Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное - дети".

"Мы с компанией Talpa - людьми, которые придумали этот формат, - обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование", - сказал Эрнст.