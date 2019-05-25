Борьба с амброзией: в Молдове готовятся к пику цветения

В Молдове готовятся к пику цветения амброзии. Эта сорная трава, у многих вызывающая аллергию, растет на пустырях, вдоль дорог, в скверах и парках.

Инспекторы проведут тщательные проверки, и пораженные сорняком территории опрыскают ядохимикатами. На более масштабных площадях растение будут выкорчевывать, передает МИР24.

Однако полностью его истребить практически невозможно. Корень способен проникать на четыре метра в глубину. Он устойчив к химикатам и быстро разрастается. Аллергологи утверждают, что пыльца амброзии – самый мощный аллерген. Максимальная его концентрация наблюдается в дневное время.

"В первую очередь это покраснение, слезотечение глаз, заложенность носа или насморк таким бесцветным содержимым, как вода, першение в горле вплоть до приступа затрудненного дыхания – бронхиальной астмы. Чаще всего это люди, которые с детства имели симптомы аллергии, или в семьях есть кто-то. Это хроническое рецидивирующее заболевание", – рассказал кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Сюзанна Щит.

Борьбу с амброзией признали в Молдове делом национального значения. В прошлом году кабинет министров принял специальный регламент. Растение включено в список запрещенных. А для тех, кто допускает его произрастание, предусмотрены штрафы.