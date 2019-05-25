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"Hai acasa": инженер из России создал в Молдове программу-бота по найму на работу
// фото: из открытых источников
15:09, 25 May 2019
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Программу-бота по найму на работу создал в нашей стране россиянин, которые переехал из Москвы в Кишинев около шести лет назад. Николай Манолов вместе со свои партнером по бизнесу Аидой Фазыловой создал автоматический чат для проведения собеседований. Он смог заинтересовать американских предпринимателей вложить в этот проект свыше двух миллионов долларов.

"Цель этих денег в том, чтобы развиваться быстрее. Сейчас например мы переезжаем в новый офис на Скулянке, у которого бюдет 750 квадратов нормального пространства, куда можно будет 150 человек посадить. И до конца года мы планируем найм сотрудников до сотни", - сказал учредитель проекта Николай Манолов.

Авторы считают, что их стартап под девизом Hai acasa поможет десяткам граждан нашей страны вернуться домой.

"Мне хочется, чтобы люди были рядом со своей семьей, со своими близкими и при этом у них был бы достойный уровень жизни и они зарабатывали столько, сколько бы они зарабатывали за рубежом. И делать работу не просто - ухаживать, убирать за стариками, а делать то, в чем они по-настоящему талантливы", - сказал Николай Манолов.

Николай признается, что большим подспорьем для него стал Moldova IT park, созданный правительством в прошлом году.

"В Молдове сейчас очень хорошие условия чтобы вести бизнес в формате, в котором я веду. И IT-парк - это просто идеальное налогооблажение, чтобы эту штуку делать", - Николай Манолов.

В команде Николая Манолова около 30 работников, все они начинающие, но весьма успешные специалисты. 20-летний Лев Покладов уже может похвастаться серьезным заработком.

"Я закрыл сделку, с классными ребями из медицинской отрасли. У них много медцентров по Америке и мы закрыли сделку только с одним из них. Это достаточно большая сделка на 60 тысяч долларов, из которых 10 процентов я получил", - сказал участник проекта Лев Покладов.

18-летняя Маргарета Галажу учится на первом курсе Технического университета, при этом отлично справляется и с работой.

"Девушки очень потенциальны в этой сфере. Я в 15 лет сделала свой первый сайт и мне очень понравилось кодить. У нас в Молдове очень продвигается эта тема, что девушки работают в айти и я очень рада этому", - сказала участница проекта Маргарета Галажу.

Сегодня в Молдове действует примерно 400 IT-компаний. Из них свыше 65 - с иностранным капиталом.




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