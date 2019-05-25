Программу-бота по найму на работу создал в нашей стране россиянин, которые переехал из Москвы в Кишинев около шести лет назад. Николай Манолов вместе со свои партнером по бизнесу Аидой Фазыловой создал автоматический чат для проведения собеседований. Он смог заинтересовать американских предпринимателей вложить в этот проект свыше двух миллионов долларов.
"Цель этих денег в том, чтобы развиваться быстрее. Сейчас например мы переезжаем в новый офис на Скулянке, у которого бюдет 750 квадратов нормального пространства, куда можно будет 150 человек посадить. И до конца года мы планируем найм сотрудников до сотни", - сказал учредитель проекта Николай Манолов.
Авторы считают, что их стартап под девизом Hai acasa поможет десяткам граждан нашей страны вернуться домой.
"Мне хочется, чтобы люди были рядом со своей семьей, со своими близкими и при этом у них был бы достойный уровень жизни и они зарабатывали столько, сколько бы они зарабатывали за рубежом. И делать работу не просто - ухаживать, убирать за стариками, а делать то, в чем они по-настоящему талантливы", - сказал Николай Манолов.
Николай признается, что большим подспорьем для него стал Moldova IT park, созданный правительством в прошлом году.
"В Молдове сейчас очень хорошие условия чтобы вести бизнес в формате, в котором я веду. И IT-парк - это просто идеальное налогооблажение, чтобы эту штуку делать", - Николай Манолов.
В команде Николая Манолова около 30 работников, все они начинающие, но весьма успешные специалисты. 20-летний Лев Покладов уже может похвастаться серьезным заработком.
"Я закрыл сделку, с классными ребями из медицинской отрасли. У них много медцентров по Америке и мы закрыли сделку только с одним из них. Это достаточно большая сделка на 60 тысяч долларов, из которых 10 процентов я получил", - сказал участник проекта Лев Покладов.
18-летняя Маргарета Галажу учится на первом курсе Технического университета, при этом отлично справляется и с работой.
"Девушки очень потенциальны в этой сфере. Я в 15 лет сделала свой первый сайт и мне очень понравилось кодить. У нас в Молдове очень продвигается эта тема, что девушки работают в айти и я очень рада этому", - сказала участница проекта Маргарета Галажу.
Сегодня в Молдове действует примерно 400 IT-компаний. Из них свыше 65 - с иностранным капиталом.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Многие получат премии или гонорары. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
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