Астрологи назвали три самых деспотичных знака по гороскопу. Эти мужья-тираны по знаку Зодиака — худший кошмар в твоей жизни.
Семейную жизнь они превратят в настоящую пытку, даже на раскаленной сковородке в аду и то приятнее, пишет vesti-ua.net.
3 место — Дева
В рейтинге мужья-тираны по знаку Зодиака Дева занимает почетное третье место. Кому-то покажется, что ничего особо деспотичного в Деве нет, но это до первой недели совместной жизни.
Девы — законченные педанты. Им надо, чтобы все было на своих места, а в доме идеальный порядок. Но сами заниматься уборкой они не особо и любят, а потому ждут, что жена будет бегать по дому с метелкой для пыли 24/7.
Такой муж тщательно контролирует все расходы. Ужасный скряга, который лишней копейки не потратит на то, чтобы купить что-то хоть и бесполезное, но приятное. Да, он будет тщательно следить за семейным бюджетом, но это станет пыткой для жены, так как приятностей для себя не увидит.
Жизнь с Девой — это вечное подчинение жизненным планам своей мужа. У него расписан каждый день и каждый год вашей совместной жизни. Он четко знает не только то, как жить ему, но и как жить тебе. А потом ты должна будешь неукоснительно соответствовать его планам. А еще он жутко любит критиковать.
Если ты готова к такой жизни с Девой, то седых волос у тебя, конечно, станет больше, но и семья всегда будет в порядке, вы всегда будете застрахованы от финансовых потрясений.
2 место — Скорпион
Скорпион полностью соответствует поведению скорпиона в природе — жалит с первого же контакта. Он — ужасный манипулятор. Ты даже и сама не заметишь, как из самодостаточной женщины он превратит тебя в запуганную жертву. Талантливо внушает чувство вины, контролирует каждый шаг и ужаснейшим образом ревнует.
Он настолько ревнив и настолько собственник, что будет относиться к тебе, как к вещи, которая должна принадлежать только ему. Он не потерпит ситуации, когда ты кому-то нравишься. Поэтому красивую и откровенную одежду, подчеркивающую достоинства твоей фигуры тебе будет позволено надевать только дома и только персонально для него.
Этот манипулятор сделает все, чтобы иметь безраздельную власть над женщиной. Причем, и в отношениях, и в сексе. Он любит доминировать и подчинять, он любит делать больно, и получает от этого наслаждение. Это настоящий энергетический вампир, который выпивает жертву до дна. А потом она становится ему неинтересной.
Потягаться со Скорпионом может разве что тот, кто ценит свободу превыше отношений и кто никогда не подчиниться власти Скорпиона, кто умеет манипулировать настолько же виртуозно, как и этот опасный мужчина.
1 место — Овен
Первое место в рейтинге мужчины-тираны по знаку Зодиака по праву занимает Овен. Конечно, он не настолько изворотлив как Скорпион, но основная его опасность в том, что Овен крайне несдержанный. Он агрессивен по своей натуре, очень вспыльчив и даже склонен к проявлению насилия. Поднять руку на женщину — это в природе Овна. И он не видит в этом ничего зазорного.
Он самоуверенный и считает, что в этом мире есть его только мнение. Его нужно боготворить, на него нужно молиться, иначе вызовешь его праведный гнев. Он сам принимает решения и не будет считаться с твоим взглядом на вещи. Никто не имеет права предлагать ему свое мнение, потому что это он здесь царь и бог.
Это самый деспотичный знак Зодиака. Его агрессия в худшем варианте выливается в домашнее насилие, когда он поднимает руку на женщину и детей.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Многие получат премии или гонорары. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День подобьет Вас на споры со старшими. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Уделите больше внимания детям.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Будьте осторожны с электроприборами.
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