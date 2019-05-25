Десять человек погибли в весеннем сезоне на высочайшей вершине Земли — Эвересте. Об этом сообщает The Himalayan Times.
Последней жертвой горы стал британец — 44-летнему Робину Хэйнесу Фишеру стало плохо утром 25 мая во время спуска с вершины, передает life.
Хорошие погодные условия подтолкнули сотни человек к покорению Эвереста, из-за чего на горе начались "пробки". Четверо альпинистов скончались 23 мая. Один из них умер во время спуска с горы — 27-летний Нихал Багван ждал в очереди более 12 часов и был очень измождён.
Американец Джон Кэш скончался 22 мая во время спуска с горы из-за высотной болезни, связанной с кислородным голоданием. 55-летний житель Юты, покоривший вершины семи континентов, из-за плохого самочувствия не мог идти самостоятельно.
По словам директора Департамента по туризму Непала, с начала альпинистского сезона в Гималаях во время покорения вершин-восьмитысячников погибло 20 человек.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Многие получат премии или гонорары. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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