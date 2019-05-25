"Hospice Angelus" провел десятый благотворительный бал для детей, страдающих неизлечимыми недугами

Десятый благотворительный бал провел накануне фонд Hospice Angelus. Сбор средств организовали для детей, страдающих неизлечимыми недугами.

В этом году темой вечера стала традиционная тематика. Некоторые гости пришли в национальной одежде, их угощали изысканными блюдами и напитками. Каждый участник внес свою лепту - 100 евро. Кроме того, организаторы устроили аукцион. Художник Юрий Матей выставляет на торги свои картины уже много лет подряд.

"С фондом Hospice Angelus меня связывает давняя дружба. Я каждый раз радуюсь, если мои картины уходят с аукциона за большие деньги, ведь они идут на поддержку Hospice Angelus", - сказал художник Юрий Матей.

Министр здравоохранения отметила, что только объединив усилия, можно обеспечить пациентов достойными условиями и уходом.

"Об этой организации я знаю давно, когда они только начали работать в Молдове, и я по мере возможности участвую в каждом их благотворительном мероприятии", - сказала министр здравоохранения Сильвия Раду.

"Я сама работала в онкологии, и знаю о необходимости правильного ухода и помощи таким пациентам в терминальной стадии", - заявила вице-председатель ДПМ Валентина Стратан.

Организаторы благотворительного бала говорят, что собранные деньги очень помогут детям, больным раком.

"Ежегодно под нашим присмотром находятся свыше полутора тысяч пациентов. Кроме того, у нас есть центр педиатрической паллиативной помощи, единственный в своем роде, который находится в селе Исакова Оргеевского района. Этот хоспис рассчитан на 15 маленьких пациентов и действует уже второй год", - сказал глава фонда Hospice Angelus Валериан Исак.

В этом году мероприятие проводится под патронатом румынского принца Штефана Стурдза. Он является почетным председателем фонда Hospice Angelus.

"Их труд титанический, они с самого начала делают все с душой и тратят огромное количество энергии, не сдаются, им хватает на это сил. То, что они делают, это чудо", - сказал принц Румынии Штефан Стурдза.

Благотворительный фонд Hospice Angelus был основан в 2000 году. С тех пор благодаря средствам, собранным этой организацией, медицинскую помощь получили 18 тысяч человек.