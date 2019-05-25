Экранизацию Соника отложили на 3 месяца для переработки дизайна героя

После первого трейлера фильма про Соника создатели картины получили массу негативных отзывов о дизайне главного героя и пообещали к ним прислушаться. И, похоже, действительно прислушались: дату выхода фильма отложили, чтобы переработать дизайн Соника.

Об этом объявил в социальных сетях режиссёр фильма Sonic: The Hedgehog Джефф Фаулер. Ранее он пообещал пользователям сети, что дизайн Соника изменят, а теперь рассказал, что съёмочной команде потребуется дополнительное время, чтобы в этот раз сделать всё как надо, передает Вести.ru.

А потому Фаулер анонсировал новую дату релиза фильм: он выйдет 14 февраля 2020 года - то есть на три месяца позже, чем планировалось. Видимо, внести все необходимые изменения к 7 ноября 2019 года авторы фильма уже никак не успевают.