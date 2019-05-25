Тимати помирился с отцом Децла через 18 лет

Российский хип-хоп исполнитель Тимати помирился с отцом Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, спустя 18 лет. Об этом сообщает Super.

Как отмечается, в одном из телешоу Тимати собирается почтить память Децла, исполнив его песню. Перед выступлением он позвонил отцу музыканта, чтобы спросить у него разрешения на исполнение песни сына, передает Газета.ru.

«Я позвонил отцу (Децла. — Газета.Ru), с которым мы очень долго не общались по ряду разных причин. У нас все эти годы были достаточно сложные отношения», — рассказал Тимати.

Он добавил, что Александр Толмацкий позволил ему исполнить номер.