Более 1700 граждан получили жилье по социальной программе

Государство предоставило в аренду по символическим ценам квартиры для более чем 1700 граждан. Речь о получателях социального жилья в рамках правительственного проекта, запущенного при финансовой поддержке Банка развития Совета Европы.

Семья Боур из Ниспорен подала в районный совет заявку в прошлом году.

В отдельную двухкомнатную квартиру семья переехала в декабре. До этого супруги и две их дочери ютились в одной комнате.

"Мы узнали об этом проекте из средств массовой информации. Его инициировало правительство Павла Филипа. Хотим поблагодарить его за все социальные проекты, за поддержку молодых специалистов", - сказал житель Ниспорен Игорь Боур.

"Для нас это очень большая радость. Квартиры дорогие, и не у всех есть возможность купить себе жилье. Мы жили у родителей. Сейчас девочки с гордостью говорят: у нас своя комната", - сказала жительница Ниспорен Кристина Боур.

В месяц за квартиру семья платит 720 леев. Контракт подписан на пять лет.

"Мы уже посоветовали это многим друзьям. Наши родственники уже воспользовались проектом и переехали с детьми", - Кристина Боур.

С 2014 по 2018 построили и сдали в эксплуатацию почти 500 социальных квартир в разных районах страны, в том числе в Каларашском, Бричанском, Сынжерейском, Хынчештском и Сорокском. До конца года сдадут в эксплуатацию еще 193 социальные квартиры.