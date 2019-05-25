В Старом Оргееве состоится четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом Descoperă

В Старом Оргееве с 14 по 16 июня состоится четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом Descoperă. В летнем театре Бутучен выступят симфонический оркестр Национальной филармонии под руководством австрийского дирижера Фридриха Пфайффера, а также тенор ясской оперы Флорин Гузда, скрипачка Венской оперы Русанда Панфили. Кроме того, на сцену выйдет знаменитая оперная певица сопрано Валентина Нафорница и ее супруг - баритон Михай Доготарь. Начало концертов - в семь вечера.

"Выступления будут проходить в разных местах. В первом театре уже идет подготовка. Там, как обычно, мы откроем фестиваль. В программу включили румынские рапсодии и Болеро Равеля. Дадим оперу "Любовный напиток". А здесь, на этой сцене будет звучать музыка Штрауса. Этим концертом завершится программа фестиваля", - сказал организатор фестиваля Анатолий Ботнару.

Подготовка к DescOperă идет полным ходом. Организаторы говорят, что для гостей создадут наилучшие условия.

"Туристам предлагается широкий спектр услуг: места для проживания, питание, фольклорная программа, прогулки на телегах, молдавское вино, широкий выбор изделий ручной работы. У нас четыре комнаты: одна трехместная и три – двухместные. Проживание с завтраком стоит 450 леев, полный пансион – 850 леев", - сказал хозяйка пансионата Людмила Бузилэ.

В другом пансионате туристов надеются очаровать вкуснейшими плациндами и другими блюдами национальной кухни.

"Мы хотим, чтобы наши гости чувствовали себя как дома. В меню включили заму с курицей, голубцы, салаты с куриным мясом, кабачки, тещин язык", - сказала повариха Людмила Гусин.

Подавать еду будут в атмосфере традиционного молдавского убранства.

"У нас есть дома в традиционном стиле, которые мы постарались сохранить в первозданном виде. Гости фестиваля Descopera в течение трех дней смогут заходить в эти домики с лежанкой и комнатушкой, в которой хранят ковры и подушки, одним словом - приданное", - рассказала хозяйка пансионата Олеся Кожокару.

Встречать гостей в некоторых агропансионатах будет фольклорный ансамбль.



"Мы постарались рассказать о всех пансионатах, которые в эти три дня подготовили особую программу - специальное меню, мастер-классы по плетению из листьев кукурузы, прогулки на велосипедах и лодках", - отметила организатор фестиваля Людмила Агени.

Фестиваль DescOperă организует Министерство культуры совместно с Национальной филармонией и Театром оперы и балета. Билет на три дня концертов стоит 650 леев, на день - 250.