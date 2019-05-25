С начала года в эксплуатацию сдали 1200 квартир и частных домов

1200 квартир и частных домов сдали в эксплуатацию за первый квартал текущего года. Это почти на 15% больше, чем в тот же период 2018-ого. Эксперты объясняют оживление в сфере строительства увеличением спроса на жилье.

"Макроэкономические условия способствуют приобретению жилья в кредит. Уровень инфляции низкий, это первое. Второе - правительственная программа Prima Casă", - сказал экономист Евгений Гилецкий.

Представители строительных компаний утверждают, что большинство их клиентов - молодые семьи.

"Сейчас они могут позволить себе такую роскошь. Эти способствуют три фактора: рост экономики, условия приобретения по ипотеке, и кредитов программе Prima Casă", - сказал представитель строительной компании Евгений Цуркан.

Риелторы говорят, что большим спросом пользуются квартиры в новострое. В Кишиневе стоимость одного квадратного метра такого жилья стоит около 550 евро.

"Наши граждане возвращаются из-за границы, где жили и работали долгие годы, а вкладывают деньги здесь, покупая жилье. Даже если они здесь не живут постоянно, а приезжают лишь на месяц-два, все равно покупают квартиру, или даже две, чтобы в будущем было куда вернуться", - сказал риелтор Сергей Хасан.

До сих пор участниками правительственной программы Prima Casă стали более 2200 человек.