На ремонт дороги, которая связывает три села в Криулянском районе, выделят 65 млн леев

Государство вложит 65 млн леев в ремонт дороги, которая связывает три села в Криулянском районе. Речь идет о 9-ти километровом участке, который начинается в селе Охринча, проходит через Круглик и заканчивается в Избиште. Сейчас дорожное покрытие разбито. Местным автомобилистам приходиться всегда быть на чеку и лавировать, чтобы не попасть в очередную яму.

Ремонтные работы начнутся на следующей неделе. Госадминистрация дорог уже заключила контракт с подрядчиком. Молдавская компания пообещала сдать проект за полтора года, передает canal3.

”Мы очень хотели, чтобы местные компании участовали в таких тендерах. Основные критерии отбора - это, конечно, опыт в части строительства дорог, но и наличие необходимой техники для такого рода работ".

Средства на ремонт дороги правительство получило в виде займа от Всемирного банка.