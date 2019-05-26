В селах Штефан - Водского района укрепляют дамбы: сотни домов может затопить из-за разлива Днестра

В селе Крокмаз Штефанводского района укрепляют дамбы. Две сотни домов рискуют быть затопленными из-за разлива Днестра после сильных дождей. Несколько плотин уже испытали на себе давление стихии.

Своеобразный "день икс" наступит в будущий вторник, когда большая вода достигнет юга страны. Специалисты ожидают, что уровень воды в реке поднимется на два метра. Чтобы это не привело к потерям, укреплением берегов занимаются более 300 спасателей, военных и карабинеров.

Начиная со вчерашнего утра в населенном пункте Крокмаз района Штефан Водэ уровень воды поднялся на пять сантиметров. Проводятся замеры каждый час и укрепляются места, где существует угроза прорыва.

Местные жители мысленно готовятся к худшему. Многие помнят наводнение 2008 года, но все же сельчане надеются, что на этот раз обойдется. Некоторые даже в этом находят повод пошутить.

Необходимые меры были приняты в том числе селах Раскаеций, Оланештах, Пуркарь и Талмазе. Самым уязвимым участком остается регион между ТудОрой и Крокмазом.