В Кишиневе планируют открыть школу лезгинки

Школа лезгинки есть и в нашей стране. Открыл ее четыре года назад уроженец Дагестана Заур Калоев. Его воспитанники собирают восторженные отклики после каждого выступления. А на международном фестивале "Кавказ 2019", который недавно прошел в Кишиневе, получили два первых места.

Студии лезгинки работают в Комрате и Чадыр-Лунге. Еще одну Заур Калоев планирует открыть в Кишиневе.

"Я знаю одно - если у ребенка есть два самых необходимых качества - это старение и послушание. Если он имеет этим два качества - он добьется всего, что захочет".

Под руководством Заура Калоева занимается более 50 ребят от 8 лет и старше.Концертные костюмы для танцоров заказывают в Грузии.

"Вот кинжал - мы тоже его заказали в Грузии. Нам его не разрешают доставать - вдруг мы попадем или поранимся им".

"Я подумал, что плохо сделал свой трюк или что-то такое. Но мы все-равно взяли первое место и мне очень понравилось".

Среди учеников Заура Калоева есть и девочки. 13-летняя Мария Чебан танцует лезгинку уже два года.

"Я выхожу как мальчик, а в конце резко снимаю папаху - это шокирующий для зрителей эффект, что я девочка".

Сейчас коллектив Заура Калоева готовится к выступлению на фестивале в Грозном по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова.