Граждане Румынии выбирают своих представителей в Европарламенте

Граждане Румынии сегодня выбирают своих представителей в Европарламенте. Избирательные участки открылись в семь утра и закроются в девять вечера.

Представить избиратели должны любой действительный документ, удостоверяющий личность. Это может быть идентификационная карта, обычный или дипломатический паспорт, военный билет.

Представителей Румынии в Европарламенте могут выбирать в том числе граждане других стран ЕС, зарегистрированные по специальным спискам. Голосуют они по месту жительства или прописки. Или по открепительным талонам.

В стране открыто 18 730 избирательных участков, за рубежом - 441. В Молдове открыто 36 участков. В Кишиневе их 13, в Бельцах - два. Остальные - в районных центрах. Для голосования в стране напечатано свыше 20 миллионов, для зарубежных участков - еще миллион 300 тысяч.

В предвыборной гонке участовали 13 партий и альянсов и трое независимых кандидатов. Среди основных - Социал-демократическая партия, Национал-либеральная, Альянс либералов и демократов и партия "Народное движение". А также партия экс-премьера Виктора Понты Pro România, по спискам которой баллотируются Юрий Лянкэ. Он может стать первым депутатом Европейского парламента из страны, не входящей в ЕС.

Для Румынии это четвертые выборы в Европарламент. Членом ЕС страна стала в 2007 году.