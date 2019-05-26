В Дрокии прошла национальная спартакиада пожилых людей

Почти 160 участников из 11 районов сереа страны собрала национальная спартакиада пожилых людей. Организовали ее в Дрокии. Пенсионеры играли в шашки, шахматы, теннис и волейбол.

Участникам спортакиады было от 60 до 80 лет. Все они полны энергии и готовы к новым достижениям.

"Играю в шашки с пятого класса. Уже тогда я заняла третье место на республиканском соревновании среди взрослых. Потом участвовала в союзных состязаниях".

Спартакиада пожилых людей в Дрокии была четвертой по счету, и с каждым годом она собирает все больше участников.

"Спорт - это здоровье. Я очень рада, что люди поняли мобилизующие значение физической активности. Мне очень приятно, что у нас уже десять волейбольных команд. А ведь начинали мы с трех-четырех", - сказала глава организации "Достояние нации" Нина Цуркан.

"Достояние нации" - это организация пожилых людей Демократической партии.

"Очень важно поддержать людей старшего возраста в таких инициативах. Особенно спортивные соревнования. Старшее поколение умеют заниматься спортом и подают пример молодежи".

В этом году лучшими в шахматах и шашках оказались участники из Дрокии, а команды из Сорок выиграли волейбольное состязание.