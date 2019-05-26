Женщине удалось прожить две недели в гавайских джунглях, питаясь листьями

На острове Мауи (штат Гавайи, США) обнаружили 35-летнюю женщину, пропавшую две недели назад, пишет The Sun.

Как уточняется, инструктор по йоге Аманда Эллер 8 мая отправилась в поход и не вернулась. Как выяснилось, женщина заблудилась в лесном заповеднике Макавао и больше двух недель питалась водой и листьями, чтобы выжить, передает life.

Родные и близкие Аманды сообщили о пропаже в соцсетях и запустили кампанию на краудфандинговой платформе GoFundMe, обратившись ко всем неравнодушным с просьбой оказать финансовую помощь.

В масштабных поисках приняли участие более сотни человек, благодаря двоим из добровольцев женщину удалось найти.

В Сети опубликовали кадры её спасения.

Уже 25 мая спасённая, лёжа в постели, записала видео, в котором выразила благодарность всем, кто принимал участие в её поисках.