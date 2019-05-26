В Киеве пьяный мужчина в супермаркете пытался свернуть шею 9-летнему мальчику. ВИДЕО

В Киеве пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

9-летний мальчик вместе со своей мамой стоял у кассы в супермаркете. В этот момент к ребенку подошел мужчина, взял его за голову и пытался свернуть шею. Мама мальчика сразу набросилась на нападавшего, начала избивать, тогда он отпустил ребенка и упал, пишет 112.ua.

Мужчину задержали охранники супермаркета и держали до приезда правоохранителей. Уже на месте полицейские установили, что нападавший был пьян, в его крови обнаружили 3,09 промилле алкоголя. Задержанный оказался местным жителем 1977 года рождения.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по статье "Хулиганство", а суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. По информации полиции, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.