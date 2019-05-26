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В Перу произошло разрушительное землетрясение
// фото: screenshot
11:57, 26 May 2019
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Мощное землетрясение магнитудой 8,0 зафиксировано на севере Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 26 мая.

Подземные толчки были зафиксированы в 10.41 по Молдове. Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 110 километров, передает Корреспондент.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.




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