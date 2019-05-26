В Перу произошло разрушительное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 зафиксировано на севере Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 26 мая.

Подземные толчки были зафиксированы в 10.41 по Молдове. Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 110 километров, передает Корреспондент.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.