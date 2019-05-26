Молдаванка унаследовала 3 млн евро от богатого итальянца

Молдаванка Раиса Русу и ее сын Даниэль Русу унаследовали целое состояние старого итальянца.

Мужчина, богатый владелец отелей из итальянской провинции Брешиа, скончался в возрасте 92 лет.

Согласно показаниям нотариуса, умерший был в здравом уме и твердой памяти при составлении завещания. Таким образом уроженка Молдовы унаследовала три миллиона от старого итальянца, за которым ухаживала несколько лет.

Родственников покойного возмутила такое решение. Прочитав завещание, они обвинили молдаванку и её сына в том, что те обманули старого итальянца. Семья владельца гостиниц обратилась в суд, утверждая, что женщина из Молдовы и её сын воспользовались нестабильностью умственных способностей старика.