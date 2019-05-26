В Болгарии у туристического автобуса оторвало крышу

Туристический автобус лишился крыши в болгарском Пловдиве. Об этом сообщает портал BTv.

По данным издания, водитель не увидел дорожный знак, который ограничивает проезд для транспортных средств выше 3,3 метра. В результате автобус ударился о пролёт моста и застрял под ним, передает life.

В автобусе находились только двое водителей. Они не пострадали.