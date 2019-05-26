Должна быть в каждом доме: названа одна из самых полезных специй

Ученые говорят о том, что свойства куркумы способны заменить некоторые антибиотики.

Врачи утверждают, что специя поможет справиться с гриппом и ОРВИ на первоначальных этапах болезни, пишет vesti-ua.net.

"Это очень мощный антисептик, который не только чистит желудок и печень, но и помогает быстрее вылечить кашель и другие неприятные симптомы. Очень простой рецепт — чайную ложку куркумы размешивают в стакане теплого молока и пьют несколько раз в день по полстакана. Такой напиток убивает бактерии, вытягивает слизь, помогает откашливать мокроту и повышает сопротивляемость организма болезням", - объясняют доктора.

Специалист уверяет, что добавление специи способно изменить вашу жизнь, а также ликвидировать бактерии. Блюда с кукурмой улучшают циркуляцию крови, которая, собственно говоря, убивает микробы и вирусы. Эта специя известна достаточно давно, и в древние века ее использовали в том числе и на Дальнем Востоке. При этом уделялось огромное значение не только кулинарным качествам куркумы, но и тому эффекту, которая она оказывает на человеческий организм.

Впрочем, медики советуют употреблять куркуму дозировано. В том случае, если съесть большое количество этой специи, возможны различные неприятные эффекты. Между тем, доступность куркумы и относительно небольшая цена за 100 грамм этой специи делает ее незаменимой не только на кухне, но и в списке гомеопатических препаратов первой необходимости.