Молдавский альпинист покорил вершину Эвереста

Молдавские альпинисты покоряют вершины планеты. 24 мая Мирча Бачу взобрался на Эверест - высочайшую точку Земли, которая расположена на высоте 8 848 метров над уровнем моря. Об этом на Facebook рассказали его друзья.

"Моя любимая страна, мы находимся на вершине Эвереста, и здесь я установил флаг Молдовы. Почему? Потому что мы любим нашу страну", - сказал Мирча Бачу.

Участие в горной экспедиции, организованной туристической компанией "Клуб 7 Вершин", приняли 6 человек из разных стран.

Альпинистская экспедиция началась ещё в середине апреля, однако из-за длительной непогоды осуществить восхождение удалось только сейчас, когда открылось короткое погодное "окно". На данный момент альпинисты готовятся к не менее опасному и изнуряющему спуску.