Дочь Петре Теодоровича скончалась на 38 году жизни

Ушла из жизни Лауренция Теодорович, племянница известного исполнителя, ставшего вместе с супругой символом национального освобождения. Лауренция была дочерью певца и композитора Петре Теодоровича, старшего брата Иона Алдя-Теодоровича.

О семейной утрате сообщил сын знаменитых музыкантов Кристофор Алдя-Теодорович. Он написал в соцсетях, что Лауренции было всего 37 лет, и она страдала онкологическим заболеванием, о котором стало известно недавно.

Лауренция Теодорович была экономистом и последние годы жила в Риме. Семья ищет средства для перевозки ее тела в Молдову, чтобы похоронить дочь рядом с отцом на Центральном кладбище столицы.