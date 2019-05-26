В машинах такси по-прежнему отсутствуют детские автокресла

Детские автокресла по-прежнему отсутствуют в машинах такси. Хотя законодательство обязывает обеспечить маленьких пассажиров такими приспособлениями. По данным полиции, перевозка детей в специальных креслах на 80% снижает риск несчастных случаев или летального исхода в случае ДТП.

- Здравствуйте, хочу заказать такси, но хочу знать, есть ли у вас машины с детскими автокреслами.

- Нет, у нас автокресел в машинах.

- Ни в одной машине?

- Нет.

- Ни одного автокресла на всю компанию?

- Нет, у нас нет такой услуги, извините. Есть ремни безопасности на заднем сиденье в машинах "комфорт".

Это ответ оператора одной из самых крупных служб такси. Некоторые таксисты встретили вопросы с нескрываемым недовольством.

"Если оборудовать машину разными клетками и креслами, то мы будем перевозить не людей, а оборудование."

"Автокресло у меня есть. Просто сегодня я работаю как частное лицо и отдал его в ремонт."

Родители маленьких детей признаются: они всякий раз с опаской пользуются услугами столичных такси.

"Думаю, они экономят и не хотят тратится лишний раз. Но было бы хорошо, чтобы в машинах были автокресла. Это безобразие."

В регламенте дорожного движения требование о перевозке детей в автокреслах четко прописано, а вот в законе об автоперевозчиках его нет. Пробел в законодательстве позволяет службам такси получить разрешение на работу, не обеспечив машины детскими автокреслами. Штрафы за их отсутствие выплачивают водители. С начала года было составлено 63 таких протокола.