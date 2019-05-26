Плотник из Перу построил для дочери деревянный Volkswagen

Плотник из Перу построил деревянный автомобиль Volkswagen Beetle, пишет Daily Mail.

Деревянную машину Бьенвенидо Ортега сделал на базе старого «жука», установив на него двигатель от другого такого же автомобиля. В качестве материала для работы мастер взял хинное дерево, которое в Перу используют в производстве мебели, передает МИР24.

Деревянный «жук» должен стать подарком дочери плотника, которая живет в Нью-Йорке. Ортега уже отправился на нем в путь, рассчитывая прибыть к месту назначения 5 июля, в день 17-летия дочери.

Это не первая деревянная машина мастера. Два года назад он сделал автомобиль, похожий на одну из старых моделей Chevrolet.