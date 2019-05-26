Наличие планов на будущее продлевает жизнь

Ученые из Мичиганского университета выявили взаимосвязь наличия цели в жизни и риска ранней смерти. Оказалось, что люди, которые строили планы на будущее и воплощали их в жизнь, имели большую продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Свое исследование ученые проводили в течение четырех лет. Они следили за благополучием 6985 волонтеров. Респонденты прошли модифицированную Шкалу психологического благополучия Райффа и Киза, которая на примере оценок таких утверждений, как «Мне нравится строить планы на будущее и воплощать их в жизнь» или «Моя каждодневная деятельность часто видится мне банальной и ненужной», показывала, есть ли у человека цель в жизни и насколько она сильная, передает МИР24.

К 2010 году умерло 776 человек. Психологи соотнесли смерть и ее причины с силой жизненных целей скончавшихся. При этом учитывались и такие факторы, как пол, образование, вредные привычки и возраст.

Выяснилось, что среди тех, кто имел наивысшую силу жизненных целей, умерло 17 человек, в то время как в группе с самой низкой мотивацией скончалось 83 человека.