Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США

Генеральный директор автомобильной компании Tesla Илон Маск в 2018 году заработал 2,28 млрд долларов и стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственный рейтинг.

Отмечается, что зарплата Маска составила 55 тысяч долларов, а остальное – опционы на акции компании. Общий размер вознаграждения в сравнении с 2017 годом вырос на 4575310%. При этом средняя зарплата сотрудников Tesla – 56 тысяч долларов, передает Корреспондент.

На втором месте рейтинга оказался президент и CEO Discovery Inc. Дэвид Заслав, заработавший 129 млн долларов. На третьей строчке – CEO Palo Alto Networks Найкш Арора, доход которого составил 125 млн долларов.

Если говорить о зарплатах сотрудников, то самый большой средний заработок был у работников компании Celgene (263 тыс. долларов), Vertex Pharmaceuticals (232 тыс. долларов) и Facebook (228 тыс. долларов).