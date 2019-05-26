Хирурги извлекли из желудка мужчины ложки, отвертки и нож

Индийские хирурги извлекли из желудка пациента семь ложек, две зубные щетки, две отвертки и нож, сообщает Mirror.

Мужчина пожаловался врачам на боли в животе. Специалисты провели операцию и извлекли из его желудка инородные предметы. В настоящее время состояние 35-летнего пациента оценивается как стабильное. Врачи выяснили, что мужчина страдает болезнью Пика, из-за которой он проглотил все эти предметы, передает МИР24.

Это уже не первый такой случай в Индии. В марте хирурги города Ченнай извлекли из желудка 52-летнего мужчины около 40 металлических предметов. Среди находок оказалось множество ключей, монеты, железные гвозди, SIM-карта, лезвие точилки для карандашей, а также магнит, к которому «прилипло» большинство предметов.