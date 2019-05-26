В Германии предложили сдавать окурки за деньги

Сейчас в городах Германии действуют штрафы за выброшенные окурки - от 20 до 55 евро за каждый бычок. А 20 центов за каждый окурок - такой залог за сигареты предлагают ввести берлинские активисты.

Экоактивисты из Берлина придумали способ, как отучить курильщиков выбрасывать бычки на улицу. Они предлагают ввести залог за окурки, который будет входить в стоимость пачки - 20 центов за один фильтр, рассказывает dw.com.

Возвращать деньги будут так же, как и при сдаче бутылок в немецких супермаркетах: покупатели получат свой депозит, когда вернут выкуренные сигареты. К каждой пачке будет прилагаться карманная пепельница, в которую нужно складывать окурки. Активисты создали петицию и требуют запустить эту систему уже в 2023 году, сообщает журнал Stern. Сейчас в городах Германии действуют штрафы за выброшенные окурки - от 20 до 55 евро за каждый бычок.

Если в Германии выбросить на улицу банановую кожуру, яблочные огрызки и даже ягодные косточки, за это тоже могут оштрафовать - такой проступок обойдется в 10-20 евро.