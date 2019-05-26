Синоптики отмечают, что такая нехарактерная даже для лета на Хоккайдо жара наступила из-за теплых ветров и очень яркого солнечного света, которому не мешали облака.

Жаркая погода установилась и в других районах Японии. В Токио днем столбик термометра показывал больше 32 градусов, а в соседней префектуре Сайтама воздух прогрелся до 35,8 градуса. Метеорологи просят жителей страны по возможности не проводить много времени на улице, надевать головные уборы и пить побольше жидкости.

Напомним, 2018 год выдался в Японии одним из самых жарких в истории. Минувшее лето в восточной части Японии, куда, в частности, входит столичный регион, стало самым жарким с 1946 года, другие районы страны также не миновала рекордная жара. Так, средняя температура летом в Токио и прилегающих префектурах оказалась сразу на 1,7 градуса Цельсия выше, чем обычно бывает.

Синоптики объясняют это воздействием областей высокого давления в Тихом океане и в Тибете, откуда в Японию дуют ветра. При этом в городе Кумагая (префектура Сайтама) рядом с Токио 23 июля была зафиксирована самая сильная жара за всю историю наблюдений по стране - 41,1 градуса.