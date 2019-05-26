Выборы в Европарламент: на избирательных участках в Молдове выстроились очереди

Граждане Румынии выбирают сегодня депутатов Европейского парламента. В законодательном органе ЕС соседней стране принадлежит 32 кресла. Всего их 751-но. Для голосования в Молдове открыто 36 избирательных участков. В том числе 12 в столице.

Вместе с выборами в Европарламент в Румынии проходит национальный референдум по вопросам изменения законодательства в сфере юстиции.

На избирательных участках в Кишиневе с утра было многолюдно.

"Сегодняшний день как большой праздник. Мы ожидаем, что наша жизнь стала лучше и благополучнее, а те, кого мы сегодня выбираем, защитят наши интересы".

"Мы хотим поддержать своими голосами развитию правового государства в Румынии. Чтобы жизнь в этой стране стала более стабильной и предсказуемой."

"Мы ждём объединения двух румынских государств. Когда мы станем частью единой семьи, будем двигаться вперед вместе".

Некоторые избиратели пришли на участках с флагами Румынии и в народных костюмах.

"Не так уж много поводов одеть ию, но сегодня - отличный случай. Мы все надеемся на лучшее. Хотим жить в цивилизованном обществе."

Работники избирательного участка номер 251 в кишиневском лицее имени Георге Асаки говорят, что процесс голосования проходит без нарушений.

"Избиратели приходят и спокойно занимают очередь. У всех действительные документы - паспорта или идентификационные карточки. Внутри избирательного участка одновременно находится не больше шести человек", - сказал председатель избирательного участка N251 Адриан Березинту.

На избирательном участке в Яловенах тоже выстроилась очередь.

"За лучшее и ясное будущее Европейского союза. Думаю, что пришло время всем проснуться и начать перемены."

"Я голосую за связь с Европой, за единую автотрассу, за европейский уровень жизни."

"Любая страна, не важно - Румыния, Молдова, выглядит так, какой мы ее делаем. Она изменится только, если мы приложим для этого усилия".

Среди избирателей был и председатель Яловенского района Геннадий Сажин.

"Голосуем за лучшее будущее, за европейское будущее Республики Молдова, потому что Румыния представляет Молдову в европейском парламенте", - сказал председатель Яловенского района Геннадие Сажин.

Избирательные участки будут открыты до девяти часов вечера.