За последние сутки уровень воды в Днестре поднялся еще на 20 сантиметров

В селе Крокмаз района Штефан-Водэ продолжают укреплять дамбу. Там может затопить более 200 хозяйств. За последние сутки уровень воды в Днестре поднялся еще на 20 сантиметров.

В укреплении дамбы заняты спасатели, карабинеры и военные. Вдоль села построили защитное сооружение протяженностью 120 метров. Для этого использовали почти 7000 мешков с песком.

Намечено укрепить дамбу между селами Крокмаз и Тудора. Ее протяженность три километра. Для проведения работ мобилизованы 300 человек и задействовано 97 единиц техники. Подключились и местные жители.