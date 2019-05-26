В селе Крокмаз района Штефан-Водэ продолжают укреплять дамбу. Там может затопить более 200 хозяйств. За последние сутки уровень воды в Днестре поднялся еще на 20 сантиметров.
В укреплении дамбы заняты спасатели, карабинеры и военные. Вдоль села построили защитное сооружение протяженностью 120 метров. Для этого использовали почти 7000 мешков с песком.
Намечено укрепить дамбу между селами Крокмаз и Тудора. Ее протяженность три километра. Для проведения работ мобилизованы 300 человек и задействовано 97 единиц техники. Подключились и местные жители.
Комментарии
- Жара до 40 градусов: в Японии зафиксировали температурный рекорд
- Адская воронка: ночной торнадо накрыл городок в США, есть жертвы
- В селах Штефан - Водского района укрепляют дамбы: сотни домов может затопить из-за разлива Днестра
- Новый "желтый код" в Молдове: погода резко изменится
- В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 69 населенных пунктов
- На юге страны от града пострадали частные хозяйства
- В конце мая в Молдове будет дождливо и тепло
- В Молдове объявили "желтый код": ожидаются кратковременные дожди с грозами
- В конце мая ожидается до 30 градусов
- Река Реут вышла из берегов: в селе Сынгурены затоплены дома и сельхозугодья
- Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивают за кражу
- Стало известно о состоянии детей, которых ценой своей жизни спасла мать
- Девять граждан Молдовы подозревают в ограблении турецкого бизнесмена
- За последние сутки уровень воды в Днестре поднялся еще на 20 сантиметров
- Выборы в Европарламент: на избирательных участках в Молдове выстроились очереди
- Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом, но спасла детей
- Дочь Петре Теодоровича скончалась на 38 году жизни
- Молдаванка унаследовала 3 млн евро от богатого итальянца
- В Киеве пьяный мужчина в супермаркете пытался свернуть шею 9-летнему мальчику. ВИДЕО
- В Старом Оргееве состоится четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом Descoperă
- Шокирующий случай в Кишиневе: мужчина без причины ударил двух проходящих мимо женщин. ВИДЕО
- Мужчины, которые превратят жизнь в ад: тираны по знаку Зодиака
- Опрос: 67% граждан Молдовы считаю, что блок ACUM виновен в политическом кризисе
- Полиция нашла мужчину, который ударил двух женщин на Рышкановке
- Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Не будьте неблагодарными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возрастет вероятность отравления. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD