Девять граждан Молдовы подозревают в ограблении турецкого бизнесмена

Несколько граждан Молдовы подозреваются в ограблении турецкого бизнесмена. По данным турецких СМИ, в ночь на 18 мая девять граждан Молдовы проникли в дом в городе Эскишехире, избили владельцев, после чего украли ценные вещи и скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре после совершения преступления турецкая прокуратура проанализировала записи с камер наблюдения и сняла отпечатки пальцев с места преступления. В ходе следствия первой задержали гражданку нашей страны, которая с 2014 года работала гувернанткой в семье бизнесмена.

Подозреваемая дала показания, на основании которых были задержаны еще восемь граждан Молдовы. Их остановили пограничники Болгарии на болгарско-турецкой границе.

Восьмерых граждан Молдовы поместили в тюрьму Софии. МИД Турции отправил официальный запрос на выдачу арестованных 4 мужчин и 4 женщин турецкой полиции.

Известно, что бизнесмен, которого они ограбили, владеет швейной фабрикой и имеет магазины в 55 странах мира.