Артиста Георге Урского на избирательном участке встретили аплодисментами

Аплодисментами встретили на избирательном участке в Дурлештах Георге Урского. Известного артиста сопровождала дочь и друзья семьи.

Ожидавшие очереди для голосования отметили, что прославленный юморист, который многие годы упорно борется с болезнью, остается примером стойкости и жизнелюбия.

"Мы рады видеть его среди нас. Желаем ему здоровья и долголетия".

"Он - пример для всех нас. Он нашел силы прийти на избирательный участок, несмотря на состояние, в котором находится. Это достойно уважения. Именно он воспитывал в нас патриотизм и уважение к румынским ценностям".

Дочь артиста отметила, что отец принимает участие во всех выборах.

"Он может вызвать избирательную урну на дом, но все же упорно старается приходить на участки и выполнять гражданский долг. Весной, летом, когда хорошая погода, это ему дается легче", - сказала дочь Лилиана Урски.

Участие в голосовании приняли также исполнители Кости Бурлаку и Корина Цепеш.

"Со всей любовью к Румынии и к Молдове. Ведь эти выборы очень важны. Голосуя, мы приближаем лучшее будущее и для нашей страны", - сказал Костя Бурлаку.

"Конечно, у на есть дети. И мы бы хотели чтобы они получили образование здесь, в Румынии, в другой стране. Эти выборы важны в первую очередь для будущего наших детей", - отметила Корина Цепеш.