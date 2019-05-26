205 годовщину села отметили жители Московей

205-ю годовщину села отметили жители Московей Кагульского района. По этому случаю здесь открыли летний театр и детскую площадку. Так что праздник у селян получился двойным.

А новую сцену первыми опробовали участники кружка "Надежда".

"Мы чувствуем себя такими важными, выступая на большой сцене. Намного приятней, и девочки чувствуют себя лучше", - сказала руководитель кружка "Надежда" Елена Карп.

"У нас никогда не было концертной сцены. Поэтому мы очень рады. Конечно, эмоций много, но надеемся выступить хорошо".

До сих пор концерты проходили в селе перед зданием мэрии. Зрителям приходилось тесниться вокруг артистов, стоя. Сейчас ситуация совсем иная.

"Сделали скамейки, чтобы мы могли удобно посидеть и отдохнуть".

А на детской площадке перед качелями и каруселями выстроилась очередь.

По случаю сельского праздника народные умельцы организовали ярмарку.

"Нам очень нравится мастерить, ткать, вышивать. Я вышила не одну ию. Та, которую вы видите на мне, вышита по рисунку на маминой ие."

Летний тетр и площадку открыли в селе при поддержке правительство. Оно выделило 400 тысяч леев. Еще две - вклад из местного бюджета.

"Этот летний театр всем на радость. Ведь раньше все выступления проходили на ступенях перед зданием мэрии. Весной, летом, до поздней осени мы будем проводить здесь концерты", - сказал мэр села Московей Николае Бочковар.

"Проект летнего театра в Московей - один из многих, которые мы реализовали в Кагульском районе. Мы инвестировали средства в школы, детские сады, медпункты, организовали современный и комфортный приют для пожилых людей", - сказала депутат ДПМ Елена Бакалу.

Селе Московей насчитывает более двух с половиной тысяч жителей.