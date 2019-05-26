Кандидат Молдовы на Нобелевскую премию мира обратился к людям планеты

"Мир - не роскошь, а выбор!" - с таким посланием обратился к людям планеты кандидат Молдовы на Нобелевскую премию мира пловец Ион Лазаренко. Он выпустил новый ролик, в котором призывает отказаться от искусственных конфликтов.

"Я считаю себя гражданином планеты, и у меня есть послание для всех людей. Мы живем на Земле недолго и должны оставить после себя лучший мир. Мы рациональные существа и обязаны отказаться от искусственных конфликтов во имя множества дел", - скаязал плавец Ион Лазаренко.

Кампанию по продвижению кандидата на Нобелевскую премию мира Иона Лазаренко поддержало правительство Молдовы. Оно выделило миллион леев.

Лауреаты Нобелевской премии будут объявлены в декабре.

Лазаренко стал первым человеком, который пересек в плавь семь проливов с первой попытки. В 2018 году Международная ассоциация плаванья под открытым небом объявила уроженца Молдовы "Человеком года".

В Молдове Ион Лазаренко реализовал два проекта. Один из которых назвал "Днестр объединяет Молдову".