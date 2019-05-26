В Кишиневе проходят Дни славянской письменности и культуры

В Кишиневе открылись Дни славянской письменности и культуры. Чествование создателей кириллицы и ее выдающихся пропагандистов началось с возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре и большого концерта в Национальной филармонии.

В этом году Молдова отмечает Дни славянской культуры и письменности в тридцатый раз. Их главный организатор - Бюро межэтнических отношений.

В программе праздника - встречи, концерты, выставки и презентации, которые пройдут в 46 населённых пунктов.

На славянских языках в мире говорит свыше 400 миллионов человек.