Названы самые дорогие и бюджетные города для свиданий

Швейцарский город Цюрих стал самым дорогим городом для романтических встреч. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на аналитиков Deutsche Bank 25 мая.

Билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пара стаканов пива и поездка в такси в Цюрехе обойдется 200 евро. В пятерку также вошли Осло (164 доллара), Копенгаген (158 долларов), Хельсинки (151 доллар) и Токио (148 долларов), передает Корреспондент.

Последнее место в рейтинге (54-е) занял египетский Каир - сходить там на свидание обойдется в 42 доллара.

Не дороже 50 долларов романтическая встреча будет стоить также в Буэнос-Айресе (Аргентина), Стамбуле (Турция), Куала-Лумпуре (Малайзия), Маниле (Филиппины), Дакке (Бангладеш), Джакарте (Индонезия) и трех индийских городах, принявших участие в исследовании, - Нью-Дели, Мумбае и Бангалоре.