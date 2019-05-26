Высказалась от души: директор молдавского лицея прокомментировала в соцсетях политическую ситуацию в Украине

Как сообщил портал NewsMaker, директор григориопольского лицея им. Штефана чел Маре Элеонора Черкавски в соцсетях прокомментировала политическую ситуацию в соседней стране: "Жиды у власти – хай живе Украина!". Это она написала в связи с возвращением в страну экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

Корреспонденту NM руководитель лицея сказала, что погорячилась, но не думает, что кого-то оскорбила. Правда, всё же удалила свои всем нам приятные слова, пишет jcm.md.

Вообще Элеонора Черкавски поначалу встряла в невинную и уже всем давно надоевшую полемику о том, как правильно писать «в Украине» или «на Украине». Но, видимо, трудно было остановиться на этом, и директриса высказалась без обиняков, совсем уж по-простому и не сообразно своему статусу, сфокусировавшись на этнической принадлежности украинских политиков. Сформулировала суть вопроса без всяких там экивоков и культур-мультур. Кажется, опасаясь, что ставший уже легитимным и привычным термин «евреи» не все пользователи соцсетей поймут правильно, мадам директриса не стала миндальничать: «жиды»!

Тут невольно напрашивается вопрос: если самих украинских избирателей не волнует национальное происхождение экс-губернатора, премьер-министра и президента своей страны, почему же педагог из Григориополя так грубо откликнулась, вывалив то, что в душе накипело? Кстати, не совсем понятно, почему накипело. Евреев на обоих берегах Молдовы осталось уже совсем мало, и их «засилья» в руководящих структурах нашей страны как не наблюдалось, так и не наблюдается. Почти исчезли педагоги с «пятой графой» и в среде молдавского учительства, о чём с огромным сожалением говорят на всех уровнях. Они, сея разумное, доброе, вечное, оставили по себе долгую благодарную память. Удастся ли это самой Элеоноре Черкавски? Время покажет, но уже есть веские основания сомневаться…

Поняв, что «прокололась» и проговорилась, она тут же стала выкручиваться. Как пишет NM, «признала, что ошиблась и погорячилась из-за событий в Украине. При этом она уточнила, что имела в виду не избранного президента Зеленского, однако, опасается, что на него может влиять Коломойский». Очень убедительно! Наверное, многие руководители учебных заведений могут позавидовать своей григорипольской коллеге, у которой есть время заниматься политикой. NM напоминает, что на выборах в парламент Молдовы в феврале 2019 года Черкавски выдвигалась в депутаты по приднестровскому одномандатному округу № 47 (Каменка, Рыбница, Дубоссары, Григориополь) от оппозиционного блока ACUM, однако в парламент не прошла. Зампред партии «Действие и солидарность» (PAS – входит в оппозиционный блок ACUM) Михаил Попшой в беседе с NM сказал, что подобные высказывания недопустимы: «Она не член партии PAS, и я не уверен, входит ли она в платформу [DA]. Однако она баллотировалась от ACUM, поэтому в любом случае я приношу извинения». Как бы отмежевался… Оно и понятно: какому проевропейскому общественному движению нужны такая реклама и такие пылкие молдо-украинские патриоты?

Уместно напомнить, что в августе прошлого года Еврейской Общине Молдовы пришлось выступить со специальным заявлением по поводу участившейся заразительной риторики ненависти, хамских антисемитских высказываний отдельных местных политиканов. Апеллируя к самому маргинальному электорату, некоторые из них не упускают случая уточнить национальность оппонента, порой прибегая к такой же оскорбительной терминологии, как директор Григориопольского лицея. Кстати, это учебное заведение, подведомственное Кишинёву, относится к Министерству образования, культуры и исследований, которое с недавних пор занимается и многими проблемами сохранения исторической памяти бессарабского еврейства.

Нам кажется, что, если подобное высказывание прозвучало бы из уст необразованного маргинала, это сошло бы за неприятный бытовой антисемитизм. Но педагог, директор лицея, уверены, не может себе этого позволить ни устно, ни письменно. Не будем задавать банальный вопрос: чему она может научить своих молодых коллег и лицеистов?

Отметим, что в министерстве назвали дискриминационными заявления Э. Черкавски и пообещали провести служебное расследование: «Отмечаем, что педагоги и руководители в системе образования обязаны не допускать дискриминации в любой форме и соблюдать профессиональную этику».