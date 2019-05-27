Водителям которые предлагают взятки грозит штраф и тюремный срок до 6 лет

До шести лет тюрьмы и штрафы грозят водителям, которые предлагали взятки патрульным инспекторам.

С начала года зарегистрировали 21 случай подкупа полицейских. Служба внутренней безопасности и аникоррупции МВД совместно с Генеральным инспекторатом полиции запустили кампанию, направленную на борьбу с коррупцией в патрульной инспекции.

Чаще всего взятки патрульным предлагали столичные водители, еще пять случаев зарегистрировали на трассах Оргеев - Бельцы, Кишинев - Унгены и на Балканском шоссе. Столько же инцидентов произошло на севере страны. По одному случаю подкупа полицейских зафиксировали в Страшенах, Яловенах, Чимишлии и Комрате.

В большинстве случаев взятки патрульным предлагали водители, которых остановили за вождение в пьяном виде, превышение скорости и отсутствие водительских прав. Многие из них предлагали полицейским от 100 до 10000 леев. На имя каждого нарушителя открыто уголовное дело по факту коррупции.