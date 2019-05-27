Девять детских художественных коллективов приняли участие в фестивале духовых оркестров, который организовали в столице. Прошел он в центральном парке города. Ансамбли подготовили для публики композиции разных музыкальных жанров.
Юных участников фестиваля поддерживали родные.
"Впервые выступила моя внучка, и мне понравилось, все было отлично. Какая бабушка не переживает за своих внуков."
Инструментальная музыка привлекла внимание прохожих.
"Я рад, что они исполняют разную музыку, и классическую, и народную, и джазовую. Здесь и ученики начальных классов, и лицеисты."
"Каждый год прихожу, мне очень нравится. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще."
"Я прямо влюбился в этот оркестр,нашей семье очень нравится выступления духовых оркестров."
Некоторые юные артисты признались, что волновались перед выступлением.
"У меня было много эмоций, но всё было довольно интересно, очень хороший опыт."
"Я тоже переживал, но взял себя в руки. Я выступал и сольно, и все исполнил, надеюсь, хорошо."
Лучшим музыкантам вручили премии.
"Гран при - 1200 леев, I место - 1000 леев, II место - 950 леев, III место - 850 леев и сертификаты на 650 леев. У нас ещё пять премий для солистов инструменталистов", - сказала замглавы управления образования, молодежи и спорта Алина Коропчану.
Фестиваль детских духовых оркестров прошел в 27 раз. Организовали его по инициативе столичного управления образования, молодёжи и спорта.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Будьте осторожны с компьютером.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мечты должны соответствовать реальности. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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