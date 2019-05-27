В центральном парке столицы прошел фестиваль духовых оркестров

Девять детских художественных коллективов приняли участие в фестивале духовых оркестров, который организовали в столице. Прошел он в центральном парке города. Ансамбли подготовили для публики композиции разных музыкальных жанров.

Юных участников фестиваля поддерживали родные.

"Впервые выступила моя внучка, и мне понравилось, все было отлично. Какая бабушка не переживает за своих внуков."

Инструментальная музыка привлекла внимание прохожих.

"Я рад, что они исполняют разную музыку, и классическую, и народную, и джазовую. Здесь и ученики начальных классов, и лицеисты."

"Каждый год прихожу, мне очень нравится. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще."

"Я прямо влюбился в этот оркестр,нашей семье очень нравится выступления духовых оркестров."

Некоторые юные артисты признались, что волновались перед выступлением.

"У меня было много эмоций, но всё было довольно интересно, очень хороший опыт."

"Я тоже переживал, но взял себя в руки. Я выступал и сольно, и все исполнил, надеюсь, хорошо."

Лучшим музыкантам вручили премии.

"Гран при - 1200 леев, I место - 1000 леев, II место - 950 леев, III место - 850 леев и сертификаты на 650 леев. У нас ещё пять премий для солистов инструменталистов", - сказала замглавы управления образования, молодежи и спорта Алина Коропчану.

Фестиваль детских духовых оркестров прошел в 27 раз. Организовали его по инициативе столичного управления образования, молодёжи и спорта.